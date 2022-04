Americana começa a emitir carteiras para pessoas com espectro autista

Solicitações do documento que garante prioridade em atendimentos devem ser feitas no site da prefeitura, a partir desta segunda-feira

Na véspera do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nesta sexta-feira, a Prefeitura de Americana realizou a entrega das primeiras CIPTEA (Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), de acordo com a lei federal nº 13.977/20 batizada de Lei Romeo Mion.

O documento, que começa a ser emitido no município na próxima segunda, garante aos autistas prioridade no atendimento e nos acessos aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Prefeito Chico Sardelli (PV) na entrega das três primeiras carteirinhas aos parentes de autistas, nesta sexta-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prefeito Chico Sardelli (PV), junto com o vice Odir Demarchi (PL) e o vereador Leco Soares (Podemos) fizeram nesta sexta a entrega de carteirinhas aos parentes de três autistas.

“Às vezes as pessoas não entendem muito bem as questões enfrentadas pelos familiares dos autistas no atendimento de suas necessidades e direitos, numa fila de banco, por exemplo, supermercado, hospital. Então é importante que tenham esta carteirinha e apresentem comprovando o espectro autista”, disse Vladimir Bueno, um dos pais que pegaram o documento.

A psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da FAM (Faculdade de Americana), Cristiane Maria Correia, explicou ao LIBERAL que iniciativas como essa são de extrema importância.

De acordo com a profissional, existem várias características da pessoa na condição e em diferentes graus.

“As características que acabam acometendo a grande maioria são referentes à comunicação, em especial à linguagem. Além disso, eles desenvolvem o hiper foco e a audição muito elevada. Então é extremamente importante que tenham prioridade absoluta em qualquer atendimento. Além disso, todos os locais que a gente circula, e eles também circulam por direito, precisam ser respeitados em sua condição especial”, comentou.

Os interessados em solicitar a carteirinha devem acessar, a partir da próxima segunda, no site da prefeitura, a aba “protocolo municipal”. Depois, é preciso selecionar CIPTEA, preencher os campos e anexar documentos.

EVENTO

A Clínica Nexo desenvolve neste sábado, das 8 às 11 horas, na Praça Malala, no Santo Antonio, em Americana, um encontro que tem como objetivo socializar as crianças com e sem a condição do espectro autista.

O evento vai contar com brincadeiras, brinquedos, piquenique (sendo necessário cada família levar seu alimento), além da distribuição de pipoca e algodão doce.