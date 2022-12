Americana chega a mil mortes por Covid-19

Desinfecção no Hospital Municipal de Americana, referência para atendimentos de Covid na cidade - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Trinta e três meses após notificar a primeira morte, Americana chegou nesta sexta-feira (2) à marca de mil óbitos causados pela Covid-19. Segundo boletim divulgado pela prefeitura, foram reportadas mais três mortes, todas de idosos e ocorridas em novembro.

Em meio à triste estatística, a cidade vive um período de nova onda de casos, que tem sido sentido também em outras partes do País e do mundo. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o aumento tem sido gradativo. No total, são 45,7 mil casos positivos na cidade, sendo que 44,7 mil se recuperaram. Nos hospitais, porém, o número de internações continua baixo.

Em meses recentes, no entanto, o que se via era o maior recuo da doença desde o início da pandemia, entre fevereiro e março de 2020. Em setembro deste ano, conforme o LIBERAL revelou, Americana teve o menor número de casos registrados em um mês. Foram apenas 190 diagnósticos positivos – o município chegou a ter mais de 7 mil em janeiro.

As mortes também despencaram, resultado da vacinação que já alcançou 92% da população. Nos últimos três meses, foram apenas quatro vítimas da doença.

Os idosos sempre foram as maiores vítimas do coronavírus em Americana. Mas a proporção dos óbitos em relação aos não idosos sofreu variações e indicou, nos momentos em que foram quase semelhantes, a gravidade da pandemia.

Entre março e dezembro de 2020, do total de 222 óbitos, 70% eram entre pessoas com 60 anos ou mais. Este percentual caiu para 60% em 2021, quando o vírus fez o maior número de vítimas – foram 636 em 12 meses.

Em junho do ano passado, por exemplo, a proporção de mortes entre idosos e não idosos se inverteu. Das 134 vítimas, 73 tinham menos de 60 anos. Ou seja, 54%. Foi o mês mais agressivo da pandemia em Americana. As infecções causadas pela variante gama chegaram a manter mais de 200 pessoas internadas em hospitais da cidade de maneira simultânea, conforme boletins divulgados pela prefeitura na época.

A enfermeira Helen de Souza, primeira vacinada contra a Covid-19 em Americana, em janeiro de 2021 – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Após o início da vacinação, em janeiro de 2021, as mortes entre mais jovens despencaram e passaram a se concentrar em faixas etárias mais altas. Das 143 mortes registradas neste ano, 105 foram de pessoas com 70 anos ou mais.

Família de Americana perdeu quatro pessoas em menos de três meses

A família da propagandista Priscila Helena Barbosa Leo Braz, de 36 anos, perdeu quatro pessoas para a Covid-19 em menos de três meses. Foram três tios e o avô, todos moradores de Americana. O primeiro morreu em 11 de dezembro de 2020 e o último em 26 de fevereiro de 2021, antes do início da vacinação contra a doença.

“Meu tio Adonias [42 anos] estava ruim. Passou por médicos, mas disseram que era gripe. Piorou, desconfiaram de pneumonia e fizeram um exame de sangue, mas não o teste da Covid-19. Não achavam que era a doença. Ele foi pra casa dos meus avós aguardar o resultado do exame e eles também pegaram”, recorda Priscila.

Sabendo que o pai (avô de Priscila) não estava bem – ele tinha 80 anos -, o outro filho, Joel, de 57 anos, foi visitá-lo e também acabou contraindo o vírus. A avó teve só diarreia.

“Os três foram internados e intubados. Passaram da fase da transmissão da doença, mas tiveram parada cardíaca ou paralisia dos órgãos”, contou Priscila.

Em fevereiro, pouco mais de um mês desde o enterro dos familiares, um outro tio de Priscila, casado com a irmã da mãe dela, também pegou Covid e não resistiu. Era Edmilson, de 56 anos.

“Minha avó perdeu dois filhos e o marido de uma vez só. É uma pessoa que tem que conversar com ela para entender como está de pé, porque nem a gente sabe. Foi horrível e ainda está sendo. Ninguém da minha família saiu sem sequela nenhuma. Todo mundo ou está com depressão, ou ansiedade, ou desencadeou outras doenças”.