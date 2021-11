Americana chega a 80% da população com vacinação completa

Americana chegou nesta segunda-feira (8) a 80% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus (Covid-19).

Ao LIBERAL, o secretário de saúde Dr. Danilo Carvalho disse que se houver doses e os faltosos que não completaram a imunização forem receber a vacina, Americana termina de imunizar 100% da população vacinável (maiores de 12 anos) até 15 de dezembro.

A Vigilância Epidemiológica segue convocando os faltosos com alertas sobre a necessidade de os moradores receberem a segunda ou terceira dose para garantir a imunidade contra o vírus.

Americana aplicou até o momento 373.473 doses, sendo 190.327 da 1ª, 16.2005 da 2ª, 6.067 de dose única e 15.074 da terceira dose. Já receberam ao menos uma dose 90,62% dos moradores que podem ser vacinados, enquanto 80,03% tomaram os dois imunizantes ou a dose única.

“Graças à competência das nossas equipes, Americana figura na dianteira dos que mais vacinaram na região”, declarou Danilo.



O secretário revela que desde o início da campanha a prioridade era vacinar o máximo de moradores no menor prazo de tempo e que para isso, a Secretaria de Saúde promoveu uma estruturação e reuniu os recursos humanos necessários para atender à demanda.

O LIBERAL perguntou para as outras prefeituras da região a porcentagem de vacinados.



Hortolândia disse que não vai divulgar a quantidade da população com o esquema vacinal completo “para evitar a sensação de segurança e queda no nível de adesão das pessoas aos cuidados sanitários”.



Em Nova Odessa, de acordo com o Executivo, 98% dos vacináveis já tomaram a primeira dose e 82% finalizaram a imunização. As prefeituras de Santa Bárbara d’ Oeste e Sumaré não responderam.