Americana chega a 70% da cidade com iluminação em LED

O serviço de implantação de iluminação em LED já atingiu 70% de Americana, conforme informou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os outros 30% serão abrangidos por meio de uma licitação que deve ser finalizada no prazo de um mês, com custo estimado em R$ 41,1 milhões.

Procurada pela reportagem, a PM (Polícia Militar) apontou que a instalação de lâmpadas de LED contribui para a atuação do policiamento e para a prevenção de crimes, pois facilita a visualização dos pedestres e veículos, bem como de todo o cenário.

Trabalhos de troca da iluminação começaram em meados de 2016, na gestão Omar Najar (MDB) – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“De tal forma, a maior e melhor luminosidade ajuda a evitar que indivíduos cometam crimes nas vias públicas, pois facilita na identificação da atitude pessoal e também dificulta que ele se esconda embaixo de árvores, entradas das residências e outros locais”, comunicou o 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), unidade sediada em Americana.

Segundo Adriano, os trabalhos de troca por iluminação em LED começaram em meados de 2016, no governo Omar Najar (MDB), e continuaram na gestão atual, liderada pelo prefeito Chico Sardelli (PV). O primeiro local contemplado foi a região da Cidade Jardim.

“Quando alterou o governo, a gente deu continuidade e focou mais em ruas mesmo. A gente tinha feito bastante praça”, afirmou o secretário na última terça-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

SEQUÊNCIA. O próximo bairro atendido será o Nova Americana, após a conclusão do processo licitatório e a emissão da ordem de serviço.

Também faltam parte do Centro e bairros como Colina, Werner Plaas, Morada do Sol, Jardim Guanabara, Vila Santa Maria, Conserva, Vila Gallo, Frezzarin, Vila Medon, Jardim São Paulo, São Pedro, Jardim Glória, Vila Omar e Vila Amorim.

A prefeitura também pretende expandir a rede de iluminação numa área com chácaras, atrás do Parque Residencial Tancredi. De acordo com Adriano, a administração faz o projeto, que está em desenvolvimento, e paga à CPFL para a instalação dos postes.