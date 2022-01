Americana chega a 50 mil doses adicionais aplicadas contra a Covid-19

Americana chegou nesta segunda-feira (10) a 50 mil doses de vacina adicionais aplicadas contra Covid-19. Ao todo, o município já aplicou 427.234 vacinas, sendo 193.267 da primeira dose, 176.940 da segunda, 6.093 de dose única e 50.934 da terceira ou adicional.

O número de doses aplicadas inclui também os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Até esta terça-feira (11), segundo a assessoria, 13.981 moradores dentro dessa faixa etária já haviam tomado ao menos uma dose e outros 8.912 já estão com o esquema vacinal completo. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município tem 21.056 adolescentes.

Em dezembro do ano passado, reportagem do LIBERAL revelou que a disseminação de notícias falsas, principalmente as que divulgam sobre reações adversas, estava sendo um empecilho para o aumento da cobertura vacinal nos adolescentes.