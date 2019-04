Americana centraliza especialidades odontológicas

As especialidades odontológicas oferecidas pela rede pública municipal em Americana foram reunidas num único local. O prédio onde funcionava o antigo Posto 20, na Rua Dom Pedro 2º, foi reformado e agora abriga o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). O local só atende com encaminhamentos feitos pelos dentistas das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Segundo a coordenadora do CEO, Cláudia Borelli, sete especialidades atendem no local. Até a sua criação, cada uma delas funcionava em unidades diferentes, dificultando o trabalho dos profissionais e também o acesso do público. Com o centro odontológico, ela informa que o processo foi agilizado. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A centralização permite o trabalho em conjunto. Se necessário, um especialista já encaminha o paciente para outro e a gente consegue resolver os problemas com mais facilidade”. Para o público, o atendimento centralizado também é benéfico, na avaliação da coordenadora. “Se o especialista prescreve um raio-x, ele pode ser feito no próprio centro sem que o paciente precise ir até outro local”, detalhou a coordenadora.

Segundo ela, existe demanda por atendimento na área odontológica dentro da rede municipal de saúde. O CEO começou a funcionar em fevereiro e vem mantendo a média entre 900 e mil pacientes atendidos todos os meses. Treze dentistas e seis auxiliares atendem no local. O tempo de espera por uma consulta varia de acordo com a especialidade, mas, segundo Cláudia, leva de 15 a 30 dias.

Para ser atendido no CEO, o paciente precisa passar antes por um dentista da Unidade Básica de Saúde. Ele fará o encaminhamento se avaliar que o caso precisa de um especialista. Tratamentos de rotina, como extrações simples e obturações, continuam sendo feitos nos postinhos. Vão para o centro apenas os que dependem de tratamentos específicos.

São os casos, por exemplo, dos pacientes com disfunção temporomandibular, os que necessitam de tratamentos de canal ou de cirurgias para retirada de dentes retidos ou do siso. O CEO passou a tratar ainda dos problemas relacionados a ossos e gengivas e também a cuidar de pacientes portadores de necessidades especiais.

“Além de tratar, a dentista acompanha esses pacientes e faz tratamento preventivo”, diz a coordenadora. As especialidades atendidas no local são periodontia, radiologia, disfunção temporomandibular, cirurgia oral menor, endodontia, odontopediatria e pacientes especiais.