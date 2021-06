Americana autua nove estabelecimentos e interdita três neste sábado

Com as novas ocorrências o município totaliza 17 autuações, 5 interdições e 3 notificações em comércios durante o fim de semana

Ao todo, foi feita fiscalização em 11 estabelecimentos - Foto: Divulgação - Gama

Por descumprimento às regras da fase de transição do Plano São Paulo a qual a região se encontra, a Gama (Guarda Municipal de Americana) autuou nove estabelecimentos e realizou três interdições na noite deste sábado (26), em Americana.

Na ação as equipes prestavam apoio à Uvisa (Unidade de Vigilância Sanitária de Americana) para realizar a fiscalização do cumprimento das regras de contenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Entre as irregularidades flagradas ontem estão aglomeração, falta de alvará e consumo, venda e funcionamento do local após horário permitido.

Ao todo, foi feita fiscalização em 11 estabelecimentos. Dos nove autuados, três também foram interditados. Outros dois comércios foram orientados e notificados.

Foram duas ocorrências registradas na Rua China, no bairro Morada do Sol; uma na rua Itaúna no Jd. Ipiranga; duas no Jd, Girassol, nas ruas Vital Brasil e Fortunato Faraone; três na Avenida Paulista no Jd. Colina; uma na rua Major Rehder na Vila Rehder; e duas na Avenida Brasil, nos bairros Frezzarin e Jd.Paulista.

Entre os tipos de comércio envolvidos estão lanchonetes, bares, restaurantes, conveniências e depósito de bebidas.

As notificações se somam às ocorrências já registradas na madrugada de sexta-feira (25) para ontem em Americana e agora totalizam dezessete autuações, cinco interdições e sete orientações sobre o cumprimento do Plano São Paulo neste final de semana na cidade.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, já havia alertado em 18 de junho para a intensificação das fiscalizações no município, após anunciar que não seriam tomadas medidas mais restritivas de contenção à pandemia. Na sexta-feira (25), Americana alcançou a marca dos 671 óbitos em decorrência do coronavírus.