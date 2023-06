Americana aumenta para R$ 1,5 mil auxílio para famílias que acolhem crianças

Medida foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nesta semana - Foto: Secom / Divulgação

A Prefeitura de Americana mais que dobrou o subsídio pago às famílias que acolhem crianças e adolescentes. O valor, que até então era R$ 650, passa a ser equivalente a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.550, por menor acolhido pelo programa, denominado Família Acolhedora.

A medida foi anunciada nesta semana pelo prefeito Chico Sardelli (PV). Atualmente, há cinco famílias participantes, que são selecionadas, capacitadas e previamente cadastradas. Cada uma acolhe uma criança. O repasse deve ser usado no custeio das necessidades dos acolhidos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Quando [o programa de acolhimento] foi instituído, era meio salário mínimo. Passando o tempo, a gente observou as necessidades e viu que o valor estava muito inferior. É impossível cuidar de uma criança com esse valor”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Ela destacou que o programa oferece um ambiente onde a criança recebe atenção individual. “Essas crianças chegam cheias de traumas. Quando tem a determinação do juiz para tirar as crianças de suas famílias, lares, elas chegam ali porque sofreram com violência, negligência, abusos de todos os tipos”, afirmou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As crianças e adolescentes não acolhidas ficam nos abrigos. Atualmente, existem dois imóveis, cada um com cerca de 25 menores.

Para saber sobre como ser uma Família Acolhedora, basta entrar em contato com a Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana) pelo telefone (19) 99927-9585 ou pelo e-mail: apamfamiliaacolhedora@gmail.com.