Americana apura caso suspeito de febre maculosa ligado a evento em Campinas

Município registrou nesta sexta a primeira morte pela doença no ano; ao todo, são nove casos suspeitos aguardando resultados de exames

Americana registrou nesta sexta-feira a primeira morte por febre maculosa no município em 2023. Na cidade, também há nove casos suspeitos que aguardam confirmação laboratorial. Uma das pessoas esteve em evento realizado em Campinas, na Fazenda Santa Margarida, local das infecções que causaram quatro óbitos na região.

As informações são da prefeitura. A pessoa que morreu é uma mulher de 58 anos, que teria contraído a doença em Limeira, numa chácara. Ela foi a óbito no último dia 8. No dia 4, a moradora começou a apresentar sintomas que evoluíram, como febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dores musculares e prostração geral.

Nesta sexta, a Secretaria de Saúde fez uma reunião para alinhar ações para o enfrentamento da doença – Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

No dia 7, ela procurou atendimento médico no PA (Pronto Atendimento) do Zanaga e acabou transferida para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde faleceu.

O Executivo não soube informar o sexo e a idade da pessoa com suspeita de febre maculosa que participou da festa em Campinas. Informou apenas que ela não está internada. Nenhum dos moradores com suspeita morreu, e apenas um deles se encontra internado.

A última vez que Americana havia registrado uma morte por febre maculosa tinha sido em novembro de 2022, ano em que o município contabilizou três óbitos.

Conforme o LIBERAL noticiou, entre 2018 e 2022, a cidade teve 24 casos confirmados, dos quais 19 resultaram em óbito, o que corresponde a 80% dos infectados.

Nesta sexta, a Secretaria de Saúde realizou uma reunião para alinhamento com coordenadores de serviços da rede sobre o enfrentamento.

“Essa reunião serviu para que nós conseguíssemos sensibilizar a rede de atenção, para que, toda pessoa que chegue com sintomas, os profissionais suspeitem e comecem a fazer um inquérito se esta pessoa esteve em áreas de risco”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

REGIÃO

A Prefeitura de Hortolândia informou que acompanha a evolução clínica de cinco moradores que estiveram recentemente em eventos na Fazenda Santa Margarida.

Uma moradora que esteve no local morreu com febre maculosa, informação confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz na última terça. Trata-se de Evelyn Karoline Santos, de 28 anos.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), defendeu o manejo urbano das capivaras nesta sexta, na rádio Santa Bárbara FM.

“É muito difícil de ser aprovado pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Em tese, você teria que cercar os espaços [onde as capivaras estão]. Isso não é suficiente porque as capivaras conseguem escapar”.

Colaboraram João Colosalle e Ana Carolina Leal.