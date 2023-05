Americana aposta em simulação de acidentes como forma de conscientização

Simulação realizada na Avenida Brasil, no último dia 15, em um cenário montado em frente ao CCL - Foto: Marlon Oliveira - Prefeitur de Americana

A Prefeitura de Americana está realizando simulações de acidentes de trânsito como uma ferramenta para chamar a atenção de motociclistas durante a campanha Maio Amarelo, cujo foco é conscientizar sobre mortos e feridos em colisões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta terça-feira, por exemplo, das 9h às 11h, acontece mais uma simulação de acidente e uma blitz com motociclistas, desta vez em frente ao Paço Municipal, na Avenida Brasil. A realização é da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) e Gama (Guarda Municipal de Americana), em parceria com a CPFL Paulista e SCS Tecnologia.

O secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Marcelo Giongo, explica que a realização do Maio Amarelo é muito importante para conscientizar as pessoas sobre a importância do trânsito e suas leis.

“Qualquer desatenção pode custar a vida, por isso, intensificamos as ações, como a simulação de acidentes, para gerar um impacto nos motoristas e pedestres. O nosso desafio é seguir trabalhando no sentido de manter as vias bem sinalizadas para garantir a segurança dos motoristas e pedestres”, explica.

A prefeitura informa que a Gama e a Utransv também vêm realizando, ao longo desse mês, blitz educativas voltadas ao movimento Maio Amarelo, com o tema “No trânsito, escolha a vida”, com distribuição de folhetos com instruções. Durante as ações, os motoristas são orientados a respeito das prioridades e ações seguras na condução de veículos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Outra simulação foi realizada na Avenida Brasil, no último dia 15, em um cenário montado em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer). Na ocasião, uma colisão de um veículo com uma motocicleta, com um boneco inflável caído no chão, apontou um grave acidente com morte.

De acordo com especialistas, para reduzir os acidentes envolvendo motoboys, cada vez mais frequentes, é fundamental que sejam adotadas medidas de segurança no trânsito, como a fiscalização do cumprimento das leis, treinamento e capacitação dos motociclistas, implementação de políticas públicas de incentivo ao uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e melhoria das vias públicas.

Faixas são instaladas na Anhanguera

Sinalização tem como objetivo diminuir os acidentes envolvendo motocicletas – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Faixas com orientações para motociclistas foram colocadas na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, Nova Odessa e Campinas. A iniciativa é da PMR (Polícia Militar Rodoviária); concessionária AutoBan, que administra o trecho; Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e governo estadual.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, explica que a Anhanguera foi escolhida para essa iniciativa devido à quantidade de acidentes envolvendo motociclistas.

“São acidentes graves, que geralmente terminam em óbitos ou várias fraturas. Geralmente são cometidos por imprudências como excesso de velocidade ou transitar em corredores entre veículos nas rodovias, no caso de motociclistas”, alerta o policial.

O comandante diz ainda que há previsão de que campanhas semelhantes também possam ocorrer em breve na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), que passa por Hortolândia.

“Não encontramos situações semelhantes envolvendo motociclistas nesse sentido na Bandeirantes (SP-348), por isso não foi feito esse tipo de campanha lá”, completa De Carli.