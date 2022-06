Americana aplica 5ª dose de vacina em idosos imunossuprimidos

Americana iniciou a aplicação da terceira dose de reforço contra Covid-19 em idosos imunossuprimidos com 60 anos ou mais. Com ela, esse público estará tomando a quinta dose da vacina, uma vez que as duas primeiras se referem ao esquema vacinal completo e as outras são adicionais.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, a imunização está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h. Não é necessário agendamento.

Para receber a vacina, o morador deverá se atentar ao prazo de quatro meses após ter recebido a quarta dose, além de comprovar a imunossupressão por meio de relatório ou laudo médico, no momento da aplicação.

Os idosos que se enquadram nesse público-alvo são os portadores de imunodeficiência primária grave; submetidos à quimioterapia; transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoéticas em uso de drogas imunossupressoras; pacientes com HIV/Aids; os que fazem uso de corticóides em dose igual ou superior a 20 miligramas por dia de prednisona, ou equivalente (por 14 dias ou mais).

Também possuem indicação para a quinta dose de reforço os indivíduos com 60 anos ou mais que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune; portadores de doenças autoinflamatórias e intestinais inflamatórias; pessoas submetidas à hemodiálise e os indivíduos com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, como artrite reumatóide, espondilite anquilosante, psoríase, entre outras.