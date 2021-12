Americana aplica 3ª dose em moradores em situação de rua na próxima terça-feira

Iniciativa começa às 13 horas, no salão social da Igreja Presbiteriana, no Centro

As Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana aplicam a terceira dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19) em moradores em situação de rua na próxima terça-feira (21), a partir das 13 horas, no salão social da Igreja Presbiteriana, no Centro.

Ação será feita de forma conjunta por diferentes órgãos – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A ação envolve ainda o Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social), Defesa Civil, Guarda Municipal, Associação Vinde à Luz, Projeto Cara Limpa e demais organizações da Rede Rua.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, os moradores já estão sendo comunicados sobre a vacinação pelas equipes do Seas e da Guarda.

“Esta é uma ação que requer muita organização e logística, pois é um público itinerante, mas estamos unindo esforços para que sejam todos muito bem acolhidos, atendidos e imunizados adequadamente”, declarou Carla Brito, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Uma nova etapa de vacinação junto à população de rua está prevista para o dia 12 de janeiro, a partir das 10 horas, caso haja necessidade.