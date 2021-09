Prefeitura de Americana aplica 2.185 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira

Americana aplicou, nesta segunda-feira (30), 2.185 doses de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19).

Foram vacinadas 1.016 pessoas com a primeira dose e 1.169 com a segunda dose. A data marcou o primeiro dia de imunização dos adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.

Adolescentes devem comparecer junto de pais ou com termo para tomar a vacina – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos estão recebendo o imunizante na cidade desde a semana passada.

Neste sábado (28), a prefeitura abriu agendamento para adolescentes de 15 a 17 anos sem doenças crônicas. Entretanto, a prefeitura não especificou a quantidade de doses aplicadas para o novo grupo nesta segunda.

Receberam a primeira dose 953 pessoas maiores de 15 anos, um idoso, sete gestantes, uma pessoa com deficiência permanente, um morador de rua, seis adolescentes (12 a 17 anos) com comorbidades e oito adolescentes com a xepa, além de 39 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 48 idosos, 553 pessoas portadoras de comorbidade, nove gestantes, 11 profissionais de saúde, 100 pessoas privadas de liberdade, além de 448 pessoas da população em geral.

O total de doses aplicadas é de 263.188, sendo 174.657 da primeira dose, 82.464 da segunda e 6.067 de dose única.

Levando em conta a população de maiores de 12 anos, Americana já aplicou ao menos uma dose em 84,60% dos moradores e já completou a imunização de 42,88%, aponta a prefeitura.

Na terça-feira (31), o esquema de vacinação será o seguinte: receberão a primeira dose adolescentes com 15 anos ou mais, gestantes, portadores de comorbidade e de deficiência permanente e profissionais da educação.

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento deve ser feito pelo site da Secretária de Saúde.