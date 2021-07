Americana anuncia vacinação de moradores com 26 e 27 anos

Vacinação em Americana avança para a faixa de 20 anos, mais populosa - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A Prefeitura de Americana anunciou no final da manhã desta quinta-feira (29) o início da vacinação para moradores com 26 e 27 anos, contra a Covid-19. O agendamento para esta faixa etária será aberto às 14h, no site da prefeitura (acesse aqui). A vacinação começa nesta sexta (30).

A estimativa da Vigilância Epidemiológica é de que a população destas duas idades em Americana seja de 8.636 pessoas, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para as novas faixas etárias, foram abertos dez pontos de vacinação.

Também será aberto agendamento para a primeira dose de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas, profissionais da educação com QR Code.

Segundo a prefeitura, a segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação e conforme anotação no cartão de vacinação.

Nesta quarta (28), o município vacinou 2.771 pessoas contra a doença. No total, a cidade tem 198.388 doses aplicadas. Destas, 143.100 são da primeira dose, o que corresponde a 76% da população que deve receber a vacina.

Outras 49.257 já tomaram a segunda dose e 6.031 foram imunizadas com dose única – são 29%, portanto, com o esquema vacinal completo.

O início da vacinação da faixa etária de 20 a 29 anos teve início há uma semana em Americana, de maneira adiantada ao cronograma do Estado.

A imunização deste grupo é um dos desafios da campanha, já que ele é o mais populoso do município. São 41 mil com esta idade.

Por outro lado, as remessas de doses contra a Covid-19 às cidades da região têm sido feitas em grande número. Nesta quinta, a prefeitura informou que chegaram 5.516 doses da CoronaVac e da Pfizer pela manhã, o que permitiu a ampliação da faixa etária.

Xepa da vacina

A xepa da vacina agora passará a ser disponibilizada aos moradores com idade entre 23 e 25 anos. Os moradores devem se cadastrar pessoalmente, ou por telefone, em uma das unidades básicas de saúde e aguardar serem chamados. Porém, segundo a prefeitura, a xepa ocorre somente mediante sobras de doses em frascos abertos.

O endereço e telefone de cada unidade estão disponíveis no site saudeamericana.com.br onde o morador deve acessar a aba “estrutura” e clicar em Unidades Básicas de Saúde.

Avanços

O ritmo da vacinação, inclusive, tem feito o governo estadual adiantar prazos para a conclusão da imunização da população adulta.

Nesta quarta, o governador João Doria anunciou a antecipação do fim da vacinação para 16 de agosto no Estado. Isto significa que, até esta data, todos os adultos deverão ter recebidos ao menos a primeira dose da vacina.

Até então, o calendário previa aplicação de ao menos uma dose em toda a população acima dos 18 anos até 20 de agosto.

Outra atualização divulgada nesta quarta-feira é o início da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades em 18 de agosto – o calendário previa no dia 23.

“É o senso de urgência, de respeito pela vida dos brasileiros que vivem no Estado de São Paulo. Estamos podendo fazer isso pois compramos 4 milhões de doses adicionais da Coronavac junto à fabricante Sinovac. Já chegaram, foram distribuídas, e com a ajuda dos prefeitos e secretários de Saúde, estamos antecipando a vacinação no Estado de São Paulo”, declarou Doria.