Americana anuncia inscrições de novos alunos para pré-escola de 2024

Pais e responsáveis podem fazer o procedimento presencialmente, em qualquer EMEI ou Casa da Criança - Foto: Secom - Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quinta-feira (14) que abrirá inscrições de novos alunos para turmas de pré-escola para o ano letivo de 2024. As vagas na rede municipal são voltadas aos níveis 1 e 2, para crianças que vão completar quatro e cinco anos até março do ano que vem. O período de inscrição será de 25 a 29 de setembro.

Pais e responsáveis poderão fazer o procedimento de forma presencial ou online. Presencialmente, a inscrição acontecerá em qualquer Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) ou Casa da Criança, das 8h às 16h. Pela internet, o cadastro será através do site.

No ato, deverá ser apresentado a certidão de nascimento da criança e um comprovante de endereço da família. As matrículas serão direcionadas para a unidade mais próxima do endereço informado, conforme a disponibilidade de vagas.

As crianças que já estão matriculadas na rede pública ou em unidades parceiras no maternal 2 não precisam realizar nova inscrição, pois terão vaga garantida para 2024. O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, afirma que o objetivo é que ninguém fique fora da escola.

“É compromisso desta gestão garantir que nesta fase do ensino obrigatório todas as crianças tenham acesso à educação básica e ninguém fique fora de uma unidade escolar”, disse.