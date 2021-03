Americana anuncia campanha para arrecadar alimentos para famílias carentes

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quarta-feira (24) o lançamento da campanha “Americana de Mãos Dadas”, cujo objetivo é arrecadar alimentos às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, devido às consequências da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Poderão ser doados os seguintes alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha de trigo e/ou de mandioca e açúcar.

As doações podem ser entregues a partir desta quinta-feira (25) até o final de maio, na Prefeitura Municipal, na Avenida Brasil, 85, e no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo.

A campanha terá duração de dois meses. O anúncio foi pelo prefeito Chico Sardelli, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionella Ravera Sardelli e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Vamos juntos realizar esta ação e, com certeza, iremos ajudar muitas pessoas que estão precisando de apoio. Peço que todos se solidarizem e façam a doação”, disse Lionella Sardelli.

Benefício e cadastro

A campanha para arrecadar alimentos deverá atender as demandas do cadastro de benefício emergencial da Covid-19. Segundo a prefeitura, Americana tem mais de 5 mil famílias em situação de extrema pobreza e pobreza no Cadastro Único, que pode ser feito no site oficial.

Entre os critérios para a concessão do benefício estão residir em Americana; ter renda familiar de até três salários mínimos, o que inclui auxílios do governo; ter uma pessoa dependente, como crianças e adolescentes (de 0 a 17 anos); ser idoso (com mais 60 anos); ser deficiente físico e/ou mental; ou ser migrante e/ou refugiado sem documentação civil.

A avaliação se dá por prioridade dentro dos indicadores de vulnerabilidade, sendo atendidas prioritariamente as famílias em situação de extrema pobreza (renda de até R$ 89 per capita), depois as em situação de pobreza (renda de até R$ 178 per capita) e assim sucessivamente.