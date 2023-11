Americana anuncia 200 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Chico Sardelli e Luiz Cezaretto - Foto: Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana anunciou na tarde desta quinta-feira (23) que conseguiu junto ao governo federal viabilizar 200 novas moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, destinado a famílias com renda de até dois salários mínimos.

Para a construção dos apartamentos, a prefeitura informou que irá doar uma área de 16,5 mil metros quadrados localizada na Rua das Maravilhas, no bairro Nielsen Ville. Os recursos serão viabilizados pela Caixa Econômica Federal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Serão beneficiadas famílias com renda na faixa 1, de até dois salários mínimos, cadastradas nos programas habitacionais da prefeitura. Cada imóvel terá o custo de R$ 150 mil, recebendo em sua maioria subsídio do governo federal”, destacou a prefeitura.

As próximas etapas para a concretização do empreendimento serão a ratificação do convênio junto à Caixa, doação do terreno, via projeto de lei, e abertura de licitação para a contratação da empresa responsável pela obra.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

As famílias interessadas em participar dos programas habitacionais do município podem se inscrever no cadastro habitacional, na página da prefeitura (www.americana.sp.gov.br) e as famílias já cadastradas devem manter atualizados seus cadastros.

A viabilização do empreendimento, que se chamará Residencial Americana I, foi um pedido feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV) durante visita a Brasília em setembro. Ele e o secretário municipal Luiz Cezaretto, de Habitação, foram recebidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.