Americana antecipa vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir dos 23 anos

A Secretaria de Saúde de Americana reduziu, no final da tarde desta terça-feira (3), para 23 anos, a faixa etária da população que pode receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), a partir desta quarta-feira-feira (4).

Vacinação em Americana segue à todo vapor – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O agendamento para a vacinação está disponível por meio do site da Secretaria de Saúde.

Na segunda-feira (2), Americana recebeu 17 mil doses e antecipou a vacinação para 25 anos. No mesmo dia, à noite, abriu também a imunização para maiores de 24 anos.

Após a divulgação do balanço de vacinados na noite desta terça, Americana chegou a marca de 80% da população imunizada com ao menos uma dose. Imunizados com as duas doses já são mais de 31%.

Americana já aplicou 210.741 doses, sendo 151.128 com a primeira dose, 53.546 com a segunda dose e outros 6.067 com a dose única.