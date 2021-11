Seguindo o Estado, Americana antecipa prazo da 2ª dose da AstraZeneca

28 out 2021 às 14:25 • Última atualização 28 out 2021 às 14:44

Medida começa a valer a partir desta quinta-feira (28); agendamento segue no site da Secretaria de Saúde do município

A Secretaria de Saúde de Americana diminuiu o prazo de 12 para oito semanas o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), da AstraZeneca.

A medida, que segue determinação do governo do Estado de São Paulo, começa a valer a partir desta quinta-feira (28).

A Vigilância esclarece que os moradores precisam observar a data da primeira aplicação no cartão de vacinação e, a partir daí contar os 56 dias de intervalo para agendar a segunda dose.

Em Americana, a vacinação só é realizada com agendamento feito exclusivamente no site da Secretaria de Saúde do município.

Os intervalos entre a primeira e segunda doses atualmente estão definidos da seguinte forma:

Coronavac: 28 dias;

AstraZeneca: 56 dias (oito semanas);

Pfizer: 21 dias para moradores com 18 anos de idade ou mais e 56 dias (oito semanas) para pessoas com idade entre 12 e 17 anos.

Na região Santa Bárbara, Hortolândia e Nova Odessa também já começaram a antecipar a segunda dose da AstraZeneca.