Americana amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir de segunda-feira

Todos os moradores com idade acima de 6 meses poderão tomar a vacina nas unidades de saúde do município

Ampliação para todos os públicos atende recomendação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana

A Secretaria de Saúde de Americana informou na manhã deste sábado (13) que a partir de segunda-feira (15) a vacinação contra a gripe será oferecida à população em geral. Todos os moradores com idade acima de 6 meses poderão tomar a vacina nas unidades de saúde, das 8h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Até então, as doses eram direcionadas apenas aos grupos prioritários.

A ampliação para todos os públicos atende recomendação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, considerando a disponibilidade de doses da vacina pelos municípios. O principal objetivo é aumentar a cobertura vacinal e reduzir as internações decorrentes de infecções respiratórias.

A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, ela pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas.

Em Americana, para tomar a vacina, as pessoas devem apresentar um documento com foto. No caso das crianças, além do documento, os pais (ou responsável legal) devem apresentar, obrigatoriamente, a carteira de vacinação de rotina da criança. Desde o início da campanha, em 10 de abril, o município efetuou 20.598 aplicações, o que representa uma cobertura de 23,6%.