Americana amplia vacinação contra gripe para novos grupos prioritários

Aplicação acontece em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h

A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual - Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana

A Secretaria de Saúde de Americana iniciou, nesta segunda-feira (24), a aplicação da vacina contra a gripe em novos grupos prioritários. Medida beneficia professores do ensino regular (público e privado), integrantes das forças de segurança, salvamento e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários do sistema prisional, indígenas não aldeados e indivíduos privados de liberdade.

A vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, ela pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas.

Além dos novos grupos populacionais, a vacina também está disponível para idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades.

Os indivíduos contemplados em todos os grupos devem comparecer à unidade básica de saúde munidos de documento com foto. No caso das crianças, além do documento, os pais (ou responsável legal) devem apresentar, obrigatoriamente, a carteira de vacinação de rotina da criança.

Os trabalhadores da saúde devem apresentar comprovação de vínculo trabalhista, seja por meio de holerite ou carteira profissional.

As pessoas com deficiência permanente só precisam se autodeclarar deficiente, seja motor, auditivo, visual ou intelectual. Já em relação às comorbidades, os indivíduos devem apresentar alguma receita médica ou laudo, ou, na impossibilidade, basta declarar a enfermidade crônica.

No caso dos professores e trabalhadores das outras áreas, é preciso que o profissional esteja em atividade e comprove o vínculo com o local de trabalho.

Desde o início da campanha, até o dia 19 de abril, o município vacinou 9.359 pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, em Americana há um público estimado em 87.287 pessoas aptas a receberem o imunizante.