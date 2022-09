Americana amplia oferta de vacinas contra HPV e meningite

A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e as vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde

A Vigilância Epidemiológica de Americana iniciou nesta quarta-feira a ampliação da oferta das vacinas contra o HPV (Papilomavírus Humano) e a meningite, dos sorotipos A, C, W e Y ao público infantojuvenil. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e as vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

A idade para receber a vacina contra o HPV foi ampliada para os meninos. Anteriormente, eles precisavam ter entre 11 e 14 anos para a imunização, e agora, segundo a administração, podem receber a dose entre 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, igualando a idade já contemplada para meninas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para os adolescentes, a vacina contra a meningite (ACWY) terá oferta estendida até junho de 2023 para meninos e meninas na faixa etária de 13 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não possuem nenhuma dose desta vacina.

Para receber o imunizante os menores devem comparecer a uma unidade básica de saúde, acompanhados dos pais ou responsáveis, levando um documento com foto, comprovante de endereço e o cartão SUS.