Americana amplia horário de vacinação contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Americana decidiu estender o horário da vacinação contra gripe após reportagem do LIBERAL sobre a cobertura vacinal na cidade, que está abaixo do índice estadual. A partir desta quinta-feira, a imunização ocorre das 8h30 às 15h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

Em Americana, 34,2% do público-alvo foi vacinado – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Até esta quarta-feira, a aplicação acontecia das 13 horas às 15h30, o que gerou reclamações por parte de moradores, que gostariam de um período maior.

A mudança de horário foi divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira. No mesmo dia, o LIBERAL havia noticiado que, em Americana, 34,2% do público-alvo tinha se vacinado, enquanto que, no Estado, a cobertura era de 40%.

“A decisão de ampliar o horário de vacinação foi tomada pela Unidade de Atenção à Saúde, visando maior cobertura vacinal, pois dará à população períodos alternativos para receber as doses”, comunicou a administração.