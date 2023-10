Americana amanhece com pontos de alagamentos após chuva volumosa; ribeirão transbordou

Rua Carioba, no Centro de Americana, alagada na manhã desta segunda-feira após chuva - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ruas e avenidas de Americana amanheceram com pontos de alagamento na manhã desta segunda-feira (9). A maior parte das vias afetadas está em trechos próximos ao Ribeirão Quilombo, que transbordou, como a Avenida Bandeirantes e alças de acesso ao Viaduto Centenário. A Defesa Civil alerta os motoristas para que evitem os trechos.

Na região central, vias próximas à Rua Carioba também registraram pontos de alagamento, assim como a Rua Diogo de Faria, no Cordenonsi. Equipes da Defesa Civil monitoram a situação no município.

Rua Diogo de Faria, no Cordenonsi, é outro ponto recorrente de enchentes; via amanheceu alagada novamente – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os transtornos ocorrem após uma chuva volumosa durante a noite deste domingo (8) e a madrugada desta segunda. De acordo com o coordenador da Defesa Civil em Americana, João Miletta, a cidade registrou 162 milímetros de chuvas entre sábado e hoje, volume considerado muito alto.

Só entre a noite deste domingo e manhã de segunda foram 73,2 milímetros. Por volta de 2h30, o Ribeirão Quilombo transbordou e a água acabou invadindo a Avenida dos Bandeirantes.

Avenida Bandeirantes amanheceu alagada nesta segunda-feira – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

A chuva de ontem ainda provocou alagamentos em vias como a Avenida da Saúde e a Avenida Rafael Vitta, trechos por onde passam córregos.

No sábado, uma mulher precisou ser resgatada depois de ficar presa, de carro, em um ponto de alagamento no cruzamento da Avenida da Saúde com a Avenida Antonio Pinto Duarte.