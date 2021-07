Americana alcança 25% da população com esquema de vacinação completo

A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Americana alcançou nesta segunda-feira 25% da população com esquema completo. O total de pessoas com o esquema finalizado é de 47.164, o que representa um quarto do total de adultos da cidade.

O vacinômetro indica que 41.173 moradores já receberam os dois imunizantes necessários para completar a proteção, enquanto 5.991 foram vacinados com a Janssen, que demanda apenas uma dose.

No último sábado Americana bateu seu recorde de imunização – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Em relação ao total de moradores que receberam ao menos uma dose, o índice está em 69%. Secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho destacou que esse é o maior percentual da região.

“Pensando em respeitar os protocolos e evitar aglomerações nas filas, mantivermos parcerias com universidades, com o Colégio Visão, e os hospitais São Francisco e Unimed. Potencializamos a capacidade de vacinação e temos capacidade de ampliar mais. Temos eficiência na logística e bons resultados, e continuamos como a cidade como a com maior percentual de primeira dose aplicada na Região Metropolitana de Campinas”, destacou.

Com o avanço, faixas etárias mais jovens devem ser inseridas. A próxima etapa, que inclui pessoas entre 25 e 29, é a mais populosa da cidade, com 21.587 moradores – o dado consta no Informativo Socioeconômico mais recente, com dados de 2020. A próxima faixa, dos 20 aos 24 anos, tem 20.725 moradores. Somados, esses dois grupos ultrapassam 42 mil moradores.

No sábado, Americana bateu recorde de vacinação, com 4.440 doses aplicadas. Danilo destacou que o ritmo da vacinação depende do recebimento de novas grades de imunizantes – o recorde do final de semana veio acompanhado da maior entrega de doses, quase 15 mil.

Considerando a capacidade logística da rede pública e dos parceiros da iniciativa privada, o secretário calcula que é possível concluir a vacinação de pessoas com até 20 anos em um período de oito ou nove dias.

O calendário estadual prevê início da vacinação abaixo dos 30 anos em 5 de agosto, mas é possível que esse prazo seja adiantado em Americana. Isso porque a velocidade com que os agendamentos têm sido preenchidos tem servido de parâmetro para a Secretaria de Saúde e possibilitado a ampliação para novas faixas etárias da campanha.