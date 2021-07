Americana adota termo de responsabilidade para quem escolher vacina

A Prefeitura de Americana passou a adotar termo de responsabilidade para quem recusar a vacina contra o coronavírus (Covid-19).

Segundo o Executivo, o termo passou a ser utilizado em todos os pontos de vacinação, “para tentar inibir a escolha por vacinas”.

Mulher é vacinada contra Covid-19 em Americana – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

A administração municipal ressalta que o termo de responsabilidade não possui caráter punitivo.

“Porém, com a recusa do morador em tomar a vacina que se encontra disponível, ele passa a aguardar momento oportuno referente à sua faixa etária e grupo populacional ao qual pertence, o que também não garante a ele a disponibilidade futura do imunizante preferido”, explica.

A reportagem perguntou quantos casos de recusa ou escolha da vacina aconteceram em Americana, ainda sem retorno do Executivo.

Já Santa Bárbara d’ Oeste disse não trabalhar com termos de recusas. “Caso o cidadão não queira se vacinar, ele é orientado que poderá tomar a vacina em outro momento, caso exista doses disponíveis para o seu público-alvo, porém sem possibilidade de escolha do tipo do imunizante a ser aplicado”, diz a prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Sumaré afirma que não houve registro de casos de escolha ou recusa da vacina. “Ao chegar ao local onde acontece a imunização, o morador já tem a informação de quais vacinas estão sendo oferecidas. Caso desista, a pessoa acaba nem chegando ao atendimento”, aponta a nota.

As prefeituras de Hortolândia e Nova Odessa também foram questionadas a respeito do tema, mas não responderam.

Na RPT (Região do Polo Têxtil) e em todo o país, foram disponibilizadas até agora quatro tipos de vacinas: da CoronaVac/Butantan, da Oxford/AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen, a última com dose única.