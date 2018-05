Americana adia período de inscrições para creches

A Prefeitura de Americana informou na última sexta-feira (25) que, em função da greve dos caminhoneiros em todo o Brasil, que teve como uma das consequências a falta de combustível em diversas cidades brasileiras, as inscrições para vagas em creches, que estavam marcadas para esta segunda (28) e terça-feira (29), foram adiadas para os dias 25 e 26 de junho.

A mudança foi determinada após o prefeito Omar Najar (MDB) decretar, também na sexta-feira, situação de emergência no município, justamente em função do desabastecimento e do comprometimento de diversos serviços em todo o território nacional.

A Secretaria de Educação de Americana destaca ainda que as aulas na rede pública de ensino ocorrem normalmente nesta segunda-feira, mas, de acordo com a secretária Juçara Florian, uma avaliação da situação será feita neste mesmo dia e providências podem ser tomadas caso as escolas e alunos sejam afetados por uma eventual continuidade dos problemas.