Americana abre programação ‘EnCantos e Luzes de Natal’ nesta quinta-feira

A Prefeitura de Americana realiza na noite desta quinta-feira, a partir das 20h, a abertura da programação “EnCantos e Luzes de Natal”, na Estação Cultural, que fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro.

O evento é aberto ao público e contará com o lançamento de um presépio que foi elaborado pelo artista plástico e servidor municipal Dionísio Chiaranda, o Nisius, além da apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Americana.

Evento contará com o lançamento do Presépio, elaborado pelo artista plástico e servidor municipal Dionísio Chiaranda, o Nisius – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O prefeito Chico Sardelli (PV) vai abrir a programação juntamente com a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Durante todo o mês de dezembro haverá uma programação especial de Natal para a população americanense, com diversos eventos realizados no Calçadão, Welcome Center e, principalmente, na Praça Comendador Müller, também no Centro, onde serão utilizados dois espaços para as apresentações.

A programação “EnCantos e Luzes de Natal” completa pode ser conferida através do site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br).

Confira a programação:

No dia 7 (quarta-feira), às 19h30, haverá o lançamento da Iluminação de Natal, na Praça Comendador Müller, com Abertura do Horário Especial do Comércio – Cantata com Orquestra de Alunos da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, Coro Acadêmico, Corda Coral de Americana e Coro Vozes Especiais, formado por crianças, e Casinha do Papai Noel da ACIA – Associação Comercial e Industrial.

Dia 8 (quinta-feira) – às 8h30 – Em clima de confraternização, receptivo musical aos trabalhadores do comércio da região central.

Dia 13 (terça-feira) – às 20h, a Banda Municipal de Americana participa da Cantata de Natal, no Welcome Center, realizada pelo Grupo O Liberal.

Dia 14 (quarta-feira) – às 19h30 – Orquestra Sinfônica de Americana, com Valsas e repertório de Natal, Coro Vozes Especiais e Presépio Vivo, na Praça Comendador Müller.

Dia 15 (quinta-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal no Calçadão da rua Vieira Bueno;

Dia 16 (sexta-feira) – às 19h30 – Serenata de Natal – Presépio Vivo e Corais no Calçadão, ruas Fernando Camargo com Trinta de Julho;

Dia 19 (segunda-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Marcial do SENAI de Americana e “Coro Vozes Especiais”, na Praça Comendador Müller.

Dia 20 (terça-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal de Americana e Grupo Vocal Musipaz, Praça Comendador Müller (palco 1).

Palco 2 (Praça Comendador Müller) – Vado Negri MPB – Participação Especial do Músico Valterci “Hulkinho”.

Dia 21 (quarta-feira) – às 19h30 – “Gran finale” – Cantata de Natal com Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, Corais, Presépio Vivo e entrega da premiação do Concurso de Decoração de Natal, Praça Comendador Müller.

Palco 2 – Banda Jazzaldina Pop Jazz.