Americana abre processo seletivo para preencher 99 vagas no setor de merenda escolar

Análise dos currículos será feita de 10 a 12 de janeiro e salário varia de R$ 1.592,00 a R$ 3.232,10; veja quais são as vagas

Interessado deve ir ao Cuca, localizado na Rua Anhanguera, no Centro de Americana__Marilia Pierre_Prefeitura de Americana - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana abrirá um processo seletivo com 99 vagas para o setor de merenda das escolas municipais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A análise dos currículos será feita nos dias 10, 11 e 12 de janeiro pela empresa Ômega Alimentação e Serviços Especializados, de Salto, que foi a vencedora de uma licitação em novembro de 2023. A firma também fará a contratação dos selecionados.

Para participar, o interessado deve ir ao Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), localizado na Rua Anhanguera, no Centro, em frente ao Mercadão, das 9h às 12h.

É necessário apresentar currículo impresso, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH) e comprovante de endereço.

Nos dias 10 e 11, o processo seletivo será especificamente para as vagas de cozinheiro escolar, nutricionista e nutricionista especialista. Já em 12 de janeiro, serão selecionados os candidatos para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e oficial de manutenção predial.

Confira as vagas, os salários e os requisitos

Cozinheiro escolar 90 vagas R$ 1.592,00 + cesta básica, vale transporte e refeição no local Não é necessário ter experiência, mas é preciso ter noção de grande quantidades de refeições É necessário ser alfabetizado

Nutricionista 5 vagas R$ 3.232,10 + cesta básica, vale refeição de R$ 25,36 por dia e ajuda de custo É desejável que tenha experiência em administração de equipe É necessário ter formação em nutrição e registro do CRN (Conselho Regional de Nutricionistas) ativo, inclusive com apresentação de comprovante de 2024

Nutricionista especialista 1 vaga R$ 3.232,10 + adicional + cesta básica, vale refeição de R$ 25,36 por dia e ajuda de custo É desejável que tenha experiência em administração de equipe e em projeto de Educação Nutricional e pedagógica (dietas) É necessário ter formação em nutrição e registro do CRN (Conselho Regional de Nutricionistas) ativo, inclusive com apresentação de comprovante de 2024

Auxiliar administrativo 1 vaga R$ 2.011,54 + cesta básica, vale refeição de R$ 25,36 por dia e vale transporte É preciso ter experiência em rotinas administrativas, lançamentos de notas fiscais e pacote office É necessário ter o ensino médio completo

Auxiliar de serviços gerais 1 vaga R$ 7,23 por hora (jornada de 4 horas diárias) + cesta básica, vale refeição de R$ 25,36 por dia e vale transporte Não é necessário ter experiência É necessário ser alfabetizado

Oficial de manutenção predial 1 vaga R$ 2.365,00 + cesta básica, vale refeição e vale transporte Não é necessário ter experiência, mas é preciso ter noções de elétrica, hidráulica e construção É necessário ser alfabetizado



Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Funcionários municipais e alimentos fornecidos

Conforme o LIBERAL noticiou em novembro, os servidores que já trabalham no setor de merenda das escolas municipais continuarão em suas vagas, mas as funções serão dividas com os contratados pela Ômega.

Atualmente, as refeições consumidas pelos alunos são preparadas exclusivamente por servidores municipais.

O contrato tem duração de um ano e investimento de R$ 23,9 milhões. A vencedora da licitação ficará responsável por 49 unidades escolares da rede municipal.

Ainda segundo o processo, a Ômega terá de fornecer 92 tipos de gêneros alimentícios estocáveis, como arroz, feijão, aveia, cereal matinal sem açúcar, iogurte com polpa de frutas, leite comum e sem lactose, macarrão, entre outros; 50 tipos de hortifrutigranjeiros; 12 tipos de carnes e frios, como carne bovina, frango, peixe sem espinha, carne suína, queijo branco e mussarela, entre outros itens.