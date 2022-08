Americana abre licitação para reforma e ampliação da creche Tupã

Obra inclui a reforma dos banheiros, ampliação do refeitório, construção de quiosque e readequação da entrada principal do prédio

A Prefeitura de Americana abriu licitação para reformar e ampliar a Creche Tupã, no Vale das Nogueiras. A obra atingirá os banheiros, refeitório e a entrada principal do prédio.

O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira. O documento pode ser retirado a partir de 15 de agosto e as propostas devem ser entregues no dia 31 também deste mês.

A empresa vencedora do processo licitatório será responsável pela reforma e ampliação da creche com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. Ainda não é possível prever o início e término dos trabalhos porque as datas dependerão do andamento do processo licitatório.

Atualmente, a creche Tupã atende 112 crianças de 0 a 3 anos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Segundo a administração municipal, a obra inclui a reforma dos banheiros, ampliação do refeitório, construção de quiosque e readequação da entrada principal do prédio.

Atualmente, a creche Tupã atende 112 crianças de 0 a 3 anos e a reforma aumentará a capacidade para atendimento, de acordo com a Secretaria de Educação. A pasta, no entanto, não falou quantas vagas podem ser abertas a partir desta obra.

A rede municipal conta com sete creches e 15 Casas da Criança – unidade com creche e Emei (Ensino Municipal de Ensino Infantil) integradas – que atendem, hoje, 2.172 crianças na modalidade creche (4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias).