Americana abre licitação para contratar sistema com autoagendamento de consultas

A Prefeitura de Americana abriu nesta semana uma licitação para a contratação de um sistema que possibilitará autoagendamento de consultas e exames. Os usuários da rede municipal de saúde poderão fazer os agendamentos por meio de aplicativo, site ou até mesmo por totens que ficarão disponíveis nas unidades.

A abertura do processo licitatório foi publicada pelo Executivo nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial do município, e a administração municipal disponibilizou o edital com todas as informações nesta sexta.

O governo Chico Sardelli (PV) vai contratar um novo software para toda a rede. O investimento previsto é de R$ 6,1 milhões pelo período de um ano, com recursos do Governo de São Paulo. As empresas interessadas devem apresentar suas propostas até 7 de julho, às 9h.

Atualmente, a prefeitura usa o Conecta Saúde, de desenvolvimento próprio. Segundo a Secretaria de Saúde, o sistema “se mostrou eficaz no controle e obtenção de dados”, modernizou os principais processos de trabalho realizados pela pasta e aproximou, por meio da tecnologia, profissionais da área médica e a população.

Porém, também há pontos negativos. “Tal sistema mostrou-se ineficiente na integração dos dados com o Ministério da Saúde, gerando retrabalho e perda de informações importantes que demonstram a real produção de atendimento do município, com perda de repasse financeiro pelo não envio das informações em tempo hábil”, aponta a administração no edital.

Ao realizar o agendamento pelo app e pelo site, o paciente receberá em seu smartphone mensagens para confirmação e lembretes de consultas agendadas. O sistema também terá opção para cancelamento, além de informações referentes aos serviços realizados pela rede.

Prontuário

O software também vai contar com prontuário eletrônico, que permitirá aos profissionais uma visualização sobre o histórico dos pacientes. Essa tecnologia vai facilitar o atendimento e pode até agilizar o diagnóstico, de acordo a administração.

“O novo sistema vai proporcionar recursos eficientes de gestão. Dessa forma, nós não só vamos qualificar ainda mais os serviços disponíveis, como também ampliar a oferta e possibilitar um melhor dimensionamento sobre os custos gerais da assistência”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, via assessoria de imprensa.

Segundo a Unidade de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, o novo sistema vai garantir que toda a rede esteja integrada.

“A informatização da saúde é uma tendência, e Americana está fazendo sua parte para oferecer mais essas facilidades à população”, disse o prefeito em exercício Odir Demarchi (PL).