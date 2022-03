Americana abre inscrições para creches neste mês

A Secretaria de Educação de Americana abre, de 21 a 24 de março, as inscrições para vagas em creches da cidade.

Podem ser inscritas crianças com idade entre quatro meses e três anos, que devem completar quatro meses até o último dia de inscrição.

Crianças devem ter de quatro meses completos a três anos – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

As inscrições ocorrem das 8h às 12h e das 13h às 16h em todas as creches. As entidades assistenciais que têm parceria com a prefeitura também serão pontos de inscrição. As exceções são as unidades particulares que fazem parte do convênio “Creche para Todos”.

Para efetivar as inscrições, é necessário apresentar certidão de nascimento ou RG da criança, além de comprovante de endereço no nome dos pais ou dos responsáveis legais, comprovação e justificativa para endereço indicativo, caso o logradouro utilizado para fins de classificação não for o residencial. Também é preciso comprovante de trabalho da mãe da criança, se ela declara que está trabalhando.