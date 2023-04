Americana abre inscrições para novos conselheiros tutelares

O CMDCA irá disponibilizar apoio para orientação sobre a inscrição, das 8 às 16 horas, na sede da Casa dos Conselhos - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

As inscrições para a eleição de novos conselheiros tutelares de Americana serão abertas na próxima segunda-feira, e terminam em 2 de maio. O edital com as informações será publicado nesta quinta, no Diário Oficial. Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma Americana Inteligente, no site da prefeitura.

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente), que organiza a eleição, também irá disponibilizar apoio para orientação sobre a inscrição, das 8 às 16 horas, na sede da Casa dos Conselhos, na Rua Ibirapuera, número 70, no Jardim Ipiranga.

O suporte estará disponível durante o período das inscrições, exceto aos sábados, domingos, feriados e recessos municipais.

“Esta eleição será de extrema importância para o município, pois o Conselho Tutelar é um órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como objetivo ajudar a família, a sociedade e o Estado a zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, protegendo contra toda forma de negligência, exploração e violência”, afirma a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

De acordo com a pasta, a função de conselheiro tutelar exige dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública e ou privada. São eleitos conselheiros titulares e suplentes por voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos com domicílio eleitoral no município.