Americana abre inscrição para debate sobre saúde mental

A Secretaria de Saúde de Americana está com inscrições abertas para a Plenária Ampliada de Saúde Mental, evento que irá discutir a conjuntura atual da atenção ao cuidado e condições sociais, econômicas e políticas de saúde mental no município.

Com o tema “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, a plenária é uma iniciativa do Conselho Nacional de Saúde e está sendo organizada pelo Comsaude (Conselho Municipal de Saúde de Americana), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O evento acontece no dia 12 de março, das 9h às 12h, de forma online pelo aplicativo Zoom. As inscrições podem ser feitas pelo site da saúde de Americana, pelo telefone (19) 3462-5456, ou presencialmente na sede no conselho, na Rua Anhanguera, nº 80, no Centro.

Como eixo principal da discussão está “O SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e o respeito aos Direitos Humanos”, seguido de outros quatro eixos: “Cuidado em Liberdade como garantia de direito à cidadania”; “gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental”; “política de saúde mental e os princípios do SUS (universalidade, integralidade e equidade)” e “impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia”.

“É de fundamental importância que as pessoas participem dessa plenária, pois é um momento relevante em que teremos a oportunidade de discutir as políticas públicas sobre a saúde mental no município”, defendeu em nota a presidente do Comsaude, Conceição Fagionato.