Americana abre cadastro da ‘xepa’ da vacina para pessoas a partir de 33 anos

A Secretaria de Saúde de Americana abre, a partir desta quarta-feira (7), o cadastro da “xepa” da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 33 anos ou mais. Pessoas nesta faixa-etária podem se inscrever para tentar receber as doses que sobram no fim do dia.

Para se cadastrar, é necessário deixar o nome e o telefone em qualquer unidade de saúde da cidade. Caso haja sobras de doses, as pessoas cadastradas serão chamadas pelo posto para receber o imunizante.

Até então, a prefeitura estava disponibilizando as doses remanescentes para quem tinha 35 anos ou mais.

A Prefeitura de Americana deu início, também nesta quarta-feira (7), a vacinação em pessoas com 37 anos ou mais, após receber um lote com 10.751 doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen.