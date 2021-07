Americana abre agenda para vacinar pessoas com 35 anos

Doses serão aplicadas nesta segunda-feira; vagas abertas no sábado não foram completamente preenchidas

Unisal é uma das opções para agendar vacina - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana liberou na tarde deste domingo (11) o agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais. As doses serão aplicadas nesta segunda-feira (12).

Para agendar é necessário acessar o site da prefeitura, consultando as unidades de saúde disponíveis para aplicação das doses.

Na quinta-feira (8) foi liberado o agendamento para pessoas com 36 anos ou mais. Foram mais de duas mil vagas abertas, que não foram completamente preenchidas, motivo pelo qual a gestão da Secretaria de Saúde modificou a faixa etária alvo nesta semana.

Também há vagas para pessoas com comorbidades elencadas pelo Governo do Estado, que podem agendar a vacinação pelo mesmo site. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Americana.