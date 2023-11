Americana, 99 anos de emancipação política

Em 12 de novembro de 1924, o distrito de paz de Villa Americana foi elevado município pela lei estadual 1983. Esta conquista foi o resultado de um longo processo iniciado no ano de 1917 com o projeto de lei número 24 do Congresso Legislativo do Estado de São Paulo.

Antônio Lobo, patrono da emancipação de Americana – Foto: Divulgação

Durante sete anos, os defensores da emancipação, liderados pelo deputado Antônio Alvares Lobo, trabalharam para comprovar que o distrito de paz criado em 30 de julho de 1904 atendia aos requisitos legais para emancipar-se. Porém, os opositores e em especial a Câmara de Campinas, sempre apresentaram pareceres contrários, alegando a insuficiência na geração de renda, no número populacional e na falta de prédios públicos para administrar um município.

Somente após um recenseamento federal, realizado no início da década de 1920, o processo foi votado, pois atestaram que “em vista destes dados positivos e dignos de toda a fé, attribuindo ao districto de paz de Villa Americana uma população de 10.164 habitantes, (…) satisfazendo assim os justos anseios da laboriosa e progressista população de um dos mais adiantados e importantes centros de atividade de nosso estado”.

De fato, Villa Americana já gozava de grande prestígio pelo seu desenvolvimento e era considerada o distrito de paz mais próspero de Campinas, o que representava importante receita de arrecadação. Além da grande produção agrícola, a industrial havia crescido muito desde o início do século XX, bem como o comércio.

A reinauguração da Fábrica de Tecidos Carioba, em 1901, por Franz Muller e a aquisição da Fazenda Salto Grande trouxeram muitos investimentos à região, utilizados no crescimento da fábrica, na diversificação da produção agrícola da referida fazenda, na construção de uma usina hidrelétrica, bem como no aumento da vila operária de Carioba.

O comércio de Villa Americana já atendia as necessidades de todas as classes sociais. Anúncios em jornais da década de 1920 atestam o refinamento destes estabelecimentos, lojas de armarinho que ofereciam produtos ingleses, franceses e até mesmo da Ilha da Madeira – Brasserie que possuía “bebidas finas nacionais e estrangeiras, latarias, frios em geral, bombons e sorvetes”. Neste período, já existiam duas agências de automóveis.

Todo esse desenvolvimento socioeconômico contribuiu para o crescimento da insatisfação entre empresários, produtores rurais e comerciantes, pois acreditavam que aqui recolhia-se muito mais do que era aplicado pela administração campineira, tanto na educação quanto na saúde, mas principalmente em obras de infraestrutura.

Após a emancipação, em 14 de dezembro de 1924, realizou-se a primeira eleição para compor a Câmara Municipal de Villa Americana, na qual votaram 128 eleitores. Foram eleitos Liráucio Gomes, Flávio Lopes, Jorge Gustavo Rehder, Ângelo Orlando, Luiz Delbem e Sebastião Antas de Abreu.

O município foi instalado em 15 de janeiro de 1925, através da primeira sessão ordinária da câmara. Nesta data, elegeram indiretamente Jorge Gustavo Rehder como o primeiro prefeito da cidade.