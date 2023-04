Ameaça de ataque no Polivalente foi trote, diz PM

Polícia Militar foi até a Etec Polivalente após o relato de ameaça de ataque na escola - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O tenente-coronel Adriano Daniel, que comanda o 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em Americana, disse que a ameaça de ataque feita por telefone à Etec Polivalente, na manhã desta quinta-feira (6), foi um trote. Por medida de segurança, as aulas foram suspensas.

De acordo com o comandante, a ameaça foi recebida por um funcionário da portaria da escola, por telefone, pouco antes das 8h.

“Ligaram anonimamente na escola e disseram que haveria um massacre, que tirassem os alunos da escola”, comentou Daniel em entrevista ao LIBERAL. Os alunos e funcionários foram reunidos no pátio e, em seguida, dispensados. No total, a escola tem cerca de 1,2 mil estudantes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para o comandante da PM, o episódio foi um trote. “Eu fiz questão de falar diretamente com a diretora da escola. Depois que ela me contou o que houve, cheguei à conclusão de que foi um trote, que não teria motivo para tanto alarde ou pânico”, disse ao LIBERAL.

Em nota, o Centro Paula Souza, responsável pela gestão do Polivalente, informou que a direção da Etec adotou medidas para garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários da unidade imediatamente após tomar conhecimento do caso. Um boletim foi registrado. As aulas serão repostas.

O tenente-coronel afirmou que os diretores escolares foram orientados a ligarem para a polícia em caso de ameaças para que haja um reforço no patrulhamento.

Para Daniel, o episódio é parte de um efeito contágio após a divulgação de casos em outras partes do País.

A ameaça no Polivalente ocorre um dia após o ataque a uma creche em Blumenau (SC), onde quatro crianças foram mortas por um agressor de 25 anos, e na semana seguinte ao ataque promovido por um adolescente de 13 anos em uma escola na capital paulista, que terminou com uma professora morta.

Nesta semana, ao menos outras duas escolas estaduais na região receberam ameaças de ataques. Uma delas fica em Santa Bárbara d’Oeste e a outra em Sumaré.

Em ambas as situações, mensagens divulgadas em redes sociais e compartilhadas em grupos por estudantes fazem menção a um possível massacre.

“Não vamos descartar a hipótese de que vá acontecer alguma coisa. Não podemos ser refém dessas pessoas com interesses escusos”, comenta o tenente-coronel.

Conforme o LIBERAL publicou nesta quinta-feira, especialistas afirmam que toda e qualquer ameaça deve ser levada em consideração. Eles também defendem o reforço da segurança e aconselham as unidades a aprimorarem os canais de comunicação para melhor acolher os alunos.

Na semana passada, após o ataque em São Paulo, a Polícia Militar em Americana informou que havia intensificado o patrulhamento nas imediações das escolas estaduais na cidade.

Segundo o comandante da PM, desde o ocorrido na capital, as ações de bloqueios e abordagens foram reforçadas.