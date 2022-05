Ameaça de ataque assusta escola em Americana

Estudantes do ensino médio teriam divulgado ataque no Monsenhor Magi, por meio do Tik Tok – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Escola Estadual Monsenhor Nazareno Magi, em Americana, publicou uma nota na última segunda-feira alertando pais e responsáveis a respeito de uma ameaça de massacre prevista para 29 de abril, sexta-feira da semana passada.

No comunicado, divulgado nas redes sociais, a direção da escola diz que no dia 28 foram informados que estudantes do ensino médio que integram o Programa Ensino Integral estavam divulgando por meio do Tik Tok, um aplicativo de vídeo, mensagens de um massacre.

“Diante da repercussão no âmbito escolar, identificamos alguns dos estudantes e solicitamos a presença dos responsáveis para possíveis esclarecimentos. Também contactamos a Polícia Militar sobre o suposto massacre”, traz trecho do comunicado.

A escola esclarece ainda que apurando os fatos, constatou-se que o massacre não seria na quinta-feira e, sim no dia 29 de abril. O caso foi comunicado também à Polícia Civil, que registrou boletim de ocorrência.

Outras escolas de Americana e Santa Bárbara também teriam registrado situações semelhantes. Em março do ano passado, um adolescente de 13 anos fez disparos com uma espingarda de pressão no Colégio Salesiano Dom Bosco, em Americana, e atingiu uma funcionária da unidade . O menor, que estudava no local, ainda levou explosivos caseiros e tentou detoná-los, mas os artefatos falharam. Ele foi contido pela PM (Polícia Militar).

Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) informou que a Ronda Escolar, que esteve presente nas escolas, não constatou nada. “A comunidade escolar foi acalmada, pois são boatos, e as aulas não foram afetadas”.

A pasta disse ainda que o Gispec (Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar), que realiza estudos sobre a violência na área de segurança das escolas e o planejamento de estratégias, segue monitorando as unidades escolares, e o caso está sendo registrado na Placon (Plataforma Conviva SP), sistema utilizado para acompanhamento de registro de ocorrências escolares na rede estadual de ensino.

“A Diretoria de Ensino de Americana e as escolas seguem à disposição dos pais e responsáveis para esclarecimentos”.

Também via assessoria de imprensa, o 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior informou que “todo o efetivo operacional está preparado para atendimento desse tipo de demanda e que em todos os chamados têm, prontamente, realizado o atendimento, porém em sua grande maioria são identificados como falsos chamados”.