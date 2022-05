AMA realiza live nesta quarta sobre doenças inflamatórias intestinais

O objetivo é conscientizar a população sobre essas doenças durante o Maio Roxo; live ocorre no Instagram da Associação

A AMA (Associação Médica de Americana) realiza nesta quarta-feira (11), às 19h em sua página no Instagram, a Live “Doenças Inflamatórias Intestinais”, Maio Roxo. As palestras são abertas ao público em geral.

Live será realizada no Instagram ama_apm – Foto: Divulgação do Evento

No calendário anual, cada mês é dedicado a um tema que traz conscientização à população sobre saúde e é representado por uma cor, no caso roxo, neste mês.

A Live que pode ser acompanhada no Instagram, na página @ama_apm terá os palestrantes Auro Nobre e Vitor Loverso.

De acordo com um dos organizadores dessa live, Auro Nobre, radiologista e

Diretor científico e cultural da AMA, o tema trará ações de conscientização e prevenção sobre as doenças inflamatórias no intestino. Outro foco é aproximar a população da Associação.

“Essa é uma das balizas da Associação Médica, aumentar esse contato com a população”, pontua Auro.

O presidente da AMA e cirurgião geral Renato Monteiro, garante que outras lives serão realizadas no decorrer do mês para levar à todos prevenção e conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais.