AMA promove fórum sobre o tratamento de queimaduras

A AMA (Associação Médica de Americana) realiza no próximo sábado um fórum sobre o tratamento de vítimas de grandes queimaduras. O evento contará com palestras de bombeiros e médicos especializados.

O médico Denis Vicenzi, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, será um dos palestrantes. Segundo o profissional, o objetivo é difundir informações que podem salvar vidas. “São, basicamente, as mesmas condutas para qualquer acidentado. Isolá-lo do local do acidente, retirar as suas roupas, liberar as vias aéreas e manter a circulação”, explica.

O especialista relata ainda as dificuldades para o tratamento desses pacientes. “São pouquíssimas unidades para o tratamento de queimados no estado de São Paulo e é um risco sempre presente. Na região, por exemplo, é a Santa Casa de Limeira e há alguns meses a Santa Casa de Campinas.

O fórum será realizado na sede da AMA, na Avenida Brasil, a partir das 9 horas. A participação é gratuita e as reservas devem ser feitas pelo telefone da entidade (3406-3099).