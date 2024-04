Alvos de reclamações em Americana, vazamentos causam danos em asfalto

Vazamentos nas ruas Jessé Camargo, no Vale das Paineiras, na região da Praia dos Namorados, e Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Bazanelli, na região do Parque Gramado, em Americana, têm causado danos ao asfalto e gerado transtornos para motoristas e moradores – que reclamaram ao LIBERAL nesta semana quanto à demora para os consertos serem realizados.

Após questionamento da reportagem, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que os reparos já constam na programação, devendo ocorrer até o fim desta semana.

Buraco na Rua Monsenhor Bruno Nardini – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na Rua Jessé Camargo, a água tem vazado em grande quantidade por meio de fissuras na via e criado um pequeno curso. Segundo a psicóloga Laine Alves Pizzi, o seu consultório tem sido infestado por pernilongos, devido à água parada.

“Já faz dois meses que tem o vazamento e o DAE ainda não veio consertar. Fiz vários protocolos, mas não adianta. Tem duas coisas que me preocupam. Estão surgindo muitos pernilongos e, como é época de dengue, tenho medo. E tem o desperdício, o meio ambiente também”, disse.

Por sua vez, na Rua Monsenhor Bruno Nardini, um buraco se formou devido ao vazamento, o que tem atrapalhado o trânsito, já que a via é de duas mãos e os motoristas precisam desviar pela mão contrária. Debaixo do asfalto, a impressão é de que está oco.

“Faz quase um mês que entrei em contato pela primeira vez com o DAE. Aqui passam muitos caminhões pesados, por ter varias fábricas por perto, então nosso receio é que o buraco aumente. À noite, como a rua fica escura, acaba sendo perigoso para motociclistas”, disse o coordenador de qualidade Roberto Furucho.

Nos últimos meses, o LIBERAL tem recebido, por meio do WhatsApp, várias reclamações de leitores sobre vazamentos que demoram a ser reparados.

O DAE afirmou que continua trabalhando de maneira intensiva para controlar vazamentos. Em muitas situações, ao encontrar um problema do tipo em rede de ferro ou fibrocimento, toda a rede é trocada por material mais moderno e resistente. Esse serviço é mais demorado, mas tem maior eficácia.