Alvo de reclamação, obra da UBS Mathiensen deve terminar neste mês

A obra da UBS (Unidade Básica de Saúde) Mathiensen deve terminar neste mês, segundo a Prefeitura de Americana. O atraso dos serviços, que deveriam ter sido concluídos em outubro de 2021, tem sido alvo de reclamação no bairro.

Devido à reforma, a unidade está fechada desde junho do ano passado. Moradores que precisam de atendimento, então, precisam ir até a UBS Vila Gallo, localizada a 2,2 km de distância, o equivalente a cerca de meia-hora de caminhada.

Falta apenas a instalação de uma cobertura na entrada principal – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Tem gente que tem mais de uma criança. Para levar lá para tomar vacina ou passar pelo médico, fica longe, fora de mão, e fora o sol. Ou é o sol, ou é a chuva. Com nenhum dos dois, dá para ir”, disse a auxiliar de limpeza Jéssica Eduarda Canteiro, de 31 anos.

A obra começou em junho, com previsão de quatro meses de duração. O motivo do atraso não foi informado pelo Executivo.

Segundo a administração, resta apenas a instalação de uma cobertura na entrada principal, com 60 m², além da fiação elétrica. “Esses detalhes devem ser finalizados ainda no mês de março e são fundamentais antes da entrega, pois permitirão melhor acolhimento aos usuários desta unidade”, comunicou, por meio de nota.

O texto ainda diz que a Secretaria de Saúde “vem buscando todos os meios legais para poder agilizar os serviços e reabrir a unidade à população” e que, logo, os moradores terão a UBS Mathiensen em funcionamento e com melhor estrutura.

Conforme tinha sido informado pela prefeitura, a reforma contempla a substituição do telhado por telhas metálicas, revisão do sistema de calhas, troca de portas danificadas e dos reservatórios de água, instalação de piso cerâmico na área de serviço, reformulação da farmácia com instalação de balcão de atendimento voltado para a Rua das Alfazemas e pintura, além da instalação da cobertura na entrada principal.

O investimento é de R$ 189,8 mil, oriundos de uma emenda parlamentar destinada por Cauê Macris quando este estava na função de deputado estadual – hoje, ele comanda a Casa Civil do governo estadual.

Obras

Outras duas UBSs estão em obra atualmente: a do Jardim Ipiranga, onde falta complementar a instalação da rede elétrica; e a do Parque Gramado, que aguarda a chegada de um balcão planejado para a recepção.

Não há previsão para conclusão dos serviços. De acordo com a prefeitura, as finalizações “precisam seguir os trâmites legais de compras”.