Alvo de multas, construção abandonada gera medo por dengue e insetos na região da Praia Azul

O local está com mato alto, que encobre o muro e invade a calçada - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Um terreno abandonado tem sido motivo de preocupação para os moradores da Rua Luiz Trevizolli, no Balneário Riviera, na região da Praia Azul, em Americana. O local está com mato alto, que encobre o muro e invade a calçada, além de atrair bichos e causar preocupação devido à dengue. A prefeitura informa que o caso é recorrente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da altura do mato, o interior do terreno possui entulho. De acordo com moradores, alguns vizinhos apresentaram quadros de dengue recentemente, o que é motivo de preocupação já que a região conta com grávidas e crianças recém-nascidas.

“Aqui em casa três pessoas tiveram dengue. Na casa de cima, um casal de senhores pegou e uma outra senhora também ficou doente. Já são seis pessoas”, disse uma moradora que não quis ser identificada. Ela ainda ressalta que o local tem atraído aranhas, baratas e escorpiões.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Procurada, a Prefeitura de Americana informou que a USU (Unidade de Serviços Urbanos) realizou vistorias no local e notificou o proprietário para que seja feita a limpeza. Multas podem ser aplicadas.

Apenas no ano passado, o proprietário do local foi multado duas vezes por não cumprir as determinações. *Estagiário sob a supervisão de Reginaldo Gonçalves.