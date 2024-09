Mesmo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), o vereador Juninho Dias (PSD) participou da sessão da Câmara de Americana desta terça-feira (3).

O parlamentar, porém, não chegou a pedir a palavra durante cerca de 1h de trabalho e quando abordado pelo LIBERAL, se recusou a comentar sobre a confusão na noite da última quinta-feira (29), no Jardim da Mata, em Americana.

Sessão desta terça (3): Juninho não se manifestou durante cerca de 1h de trabalho – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

No desentendimento, Juninho chegou a fazer disparos com arma de fogo sob alegação de que estava defendendo o pai de uma agressão.

Após a ocorrência, os policiais fizeram buscas na casa do vereador, onde apreenderam armas, munições, veículos e registros de transações financeiras de grande volume.

O parlamentar é investigado por tentativa de homicídio, lesão corporal, associação criminosa e peculato.

Nesta terça, minutos antes da sessão começar, havia um clima de expectativa e curiosidade se Juninho faltaria. Em entrevista à reportagem, o presidente da Casa Thiago Brochi (PL) contou que alguns vereadores questionaram uns aos outros sobre a participação.

O parlamentar do PSD chegou ao plenário às 14h25, quando estava sendo votado o primeiro projeto de lei da ordem do dia.

Ele esteve presente durante toda a sessão, inclusive durante a apreciação dos requerimentos – dos quais quatro ele era o autor, um dos legisladores com maior número de proposituras deste tipo.

Porém, ao longo da cerca de 1h de sessão, Juninho não se manifestou. Nem mesmo no tempo de “pinga fogo”, no qual os vereadores aproveitam para comentar situações que extrapolam os projetos, requerimentos e moções.

Silêncio

Após o término dos trabalhos, o parlamentar foi abordado pelo LIBERAL para comentar sobre a ocorrência na última quinta e as investigações, mas ele disse que não falaria por orientação dos advogados.

Nesta semana, a defesa do legislador se manifestou e ressaltou que o vereador fez os disparos para defender o pai, que se envolveu na confusão.

Ainda conforme os advogados, Juninho tem registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e estava em um clube de tiro antes de ir até o local onde foram feitos os disparos.

Os tiros, admitidos por Juninho, teriam sido dados para o alto. Já a vítima afirmou que disparos foram feitos em direção a ela.

A reportagem conversou com vários vereadores sobre a ocorrência antes, durante e depois da sessão desta terça.

Vários deles relataram que entre os parlamentares há muita cautela para comentar quanto à situação, mas que tem sido um assunto recorrente dentro dos gabinetes. Além disso, não houve conversas para levar a ocorrência para o Conselho de Ética da Casa.

Briga e tiros

A confusão ocorreu por volta de 18h30, na Rua dos Pinhais, próximo ao ecoponto do Jardim da Mata. Segundo o LIBERAL apurou, pessoas que faziam campanha para Juninho – que foi o candidato mais votado das eleições de 2020 e disputa a reeleição – não teriam gostado de uma fala feita por um homem no local. Teve início, então, uma briga entre os envolvidos – um deles, o pai do vereador, que é idoso.

Em meio à confusão, Juninho chegou ao local em um carro branco, desceu do veículo, se envolveu na briga e fez disparos. Depois, ele deixou o endereço. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do disparo.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento de confusão envolvendo Juninho Dias – Foto: Reprodução/Redes sociais

O LIBERAL esteve no local após o ocorrido e chegou a ouvir os homens que teriam hostilizado e se envolvido na confusão com a equipe de Juninho. Um deles afirmou que disse que “a maioria dos vereadores é pilantra”, o que deu início à confusão.

Em versões apuradas pela reportagem também há informação de que Juninho teria feitos os disparos e dado golpes com coronhadas nos homens. Em outra versão, Juninho teria feito apenas os disparos.