‘Alunos vão ficar sem aula’, diz Omar sobre falta de professor

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“O plano B é o seguinte. Os alunos vão ficar sem aula. É isso”. A frase é do prefeito Omar Najar (MDB) ao ser questionado ontem sobre as alternativas do município para resolver o problema da falta de professores na rede municipal. Somente na última semana, em três dias consecutivos, houve dispensa de alunos em unidades da rede por falta de professores para dar aula.

“Eu não tenho como fazer milagre, tenho que seguir a lei. Se eu não posso contratar, não vai ter aula. Professor faltou, criança dispensada. O que vou fazer? Problema da Justiça, de todo mundo, inclusive meu. O que temos de fazer é isso”, disse Omar.

O prefeito esteve pela manhã na inauguração da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Dona Rosa, na região do Parque da Liberdade, e deixou claro que não pretende recontratar os probatórios. A prefeitura trava uma batalha com a Justiça para poder contratar professores e assim atender às necessidades da rede.

Um processo seletivo simplificado para contratar professores sem concurso foi barrado na Justiça no início do ano. O juiz entende que, como demitiu professores em estágio probatório em 2017 – período de três anos no qual o concursado ainda não ganhou estabilidade – a prefeitura não pode criar cargos semelhantes durante quatro anos.

A administração municipal analisa de outra forma e argumenta que as novas contratações são necessárias para preencher vagas abertas após a aposentadoria e também pedidos de exoneração de professores. No entendimento do promotor Jorge Umberto Aprile Leme, que acompanha o caso, a revogação da demissão dos probatórios seria uma saída para o impasse, mas Omar ressaltou ontem que não adotará esse caminho.

IRRITADO. “Não venham dar palpite para mim, nem juiz e nem promotor, que eu não vou revogar [a demissão dos probatórios]. Ponham uma coisa na cabeça, esqueçam os probatórios que não vai ter”, disse Omar, completando que querem jogar a culpa do impasse sobre ele.

“Querem jogar a culpa na prefeitura, mas a culpa não é minha. É do Judiciário, que vai pra cá, vai pra lá. A Secretaria de Educação abriu processo para contratar, o juiz brecou. Já que o juiz tem todo esse poder, manda ele dar decisão dizendo ‘prefeito o senhor pode contratar’. Determina que eu contrato amanhã. Do contrário vai continuar essa coisa”, desabafou.

O prefeito também acusou professores da rede de estarem fazendo pressão para que contrate mais profissionais. “Tem uma série de professoras, que eu já estou sabendo também, que querem que eu contrate porque aí terão folga. Também tem professor que traz atestado todo dia. Não sei, parece que a rede toda está doente. Estão jogando contra, ficam futricando. Mas vou continuar seguindo lei a lei. Probatórios eu não vou recontratar sob risco de pagar a conta”.