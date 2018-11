Alunos ficam sem aulas após furto de fios

Alunos da Escola Estadual Maria Lucia Padovani de Oliveira, no bairro Chácaras Letônia, na região da Praia dos Namorados, em Americana, ficaram sem aulas no período da manhã desta segunda-feira (5). Isso ocorreu porque aproximadamente 20 metros de fios foram furtados da unidade escolar durante esta madrugada, impossibilitando a iluminação das salas.

Foto: Google Street View / Reprodução

De acordo com informações do registro policial, alguns funcionários, ao chegarem na escola na manhã desta segunda, notaram a ausência dos fios. O representante da escola, que esteve na CPJ (Central de Polícia) de Americana, informou que toda a fiação elétrica da entrada principal foi furtada.

Cerca de 20 metros de fios foram levados pelos criminosos. Por conta disso, as atividades da escola foram suspensas no período da manhã.

A Diretoria Regional de Ensino de Americana informou, por meio de assessoria de imprensa, que solicitou os reparos necessários. Disse ainda que as aulas retornaram normalmente no período da tarde desta segunda. A reposição do conteúdo perdido será realizada, garantiu a instituição.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que a Polícia civil prosseguirá com diligências para identificar a autoria do crime.

Informou também que a Polícia Militar realiza patrulhamento ostensivo e preventivo na região da escola, principalmente por meio do programa Ronda Escolar.