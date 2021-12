Alunos do Senai de Americana são premiados no concurso Grand Prix de Inovação

Quatro alunos do Senai de Americana ficaram em primeiro lugar no desafio Google Cloud – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Alunos do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana receberam, na tarde desta quarta-feira (22), a premiação pelo 1º lugar do concurso Grand Prix de Inovação.

A entrega de medalhas foi feita na solenidade de formatura dos alunos do CAI (Curso de Aprendizagem Industrial) e CT (Curso Técnico).

O Senai Americana conquistou o pódio em dois desafios:

o Google Cloud, que abrangia como o ensino híbrido e a tecnologia podem expandir os horizontes da sala de aula, com o projeto StudyBlcok dos alunos de CT Eletromecânica.

e o desafio PLMX-Siemens, desenvolvendo uma arquitetura PLM para a indústria, com o projeto InfoLab dos alunos do CAI Mecânico de Manutenção.

Alunos do CAI Mecânico que integraram o grupo InfoLab – Foto: Paulo Amaral / Divulgação

Além das medalhas, cada projeto foi premiado com no valor de R$ 5 mil, a ser investido na ideia, mais 25 mil SENAICOINS – criptomoedas do Senai – para cada integrante investir em ferramentas e capacitação para evolução profissional e da ideia apresentada.

Para o diretor da escola, Marcelo Virgílio, os prêmios coroam todo trabalho e uma cultura implementada há cerca de quatro anos na escola Senai de Americana que tange a tecnologia e inovação.

“Mesmo em um cenário de pandemia, os alunos foram desafiados em desenvolver ideias criativas de inovação frente a situações problemas colocadas por industrias, e se saíram muito bem e sendo premiados, inclusive”, constatou.

Matrículas abertas

Os cursos livres de formação do Senai de Americana já estão com matrículas abertas para 2022. São 38 cursos em diversas áreas de atuação. A inscrição pode ser feita no site da instituição.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti