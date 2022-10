Alunos de Emef visitam a Câmara de Americana em projeto sobre política

Os alunos do 4º ano da Emef Florestan Fernandes, de Americana, visitaram a câmara na tarde desta terça-feira, como parte do projeto Criança Faz Política, ação apoiada pelo Grupo Liberal.

Uniformizados com camisetas do projeto, os alunos estiveram na câmara para entender o funcionamento do órgão e seguirem para a próxima etapa da ação, uma eleição que vai acontecer dentro da escola.

O projeto acontece durante três bimestres para duas turmas do 4º ano, com o objetivo de aproximá-los da política municipal. A ideia surgiu no ano passado na disciplina de geografia, que ensina sobre os poderes políticos do Brasil.

Crianças estiveram na câmara na tarde desta terça-feira – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Eu sempre quis falar mais, principalmente sobre prefeito e vereador. Esse ano a gente aumentou, não tinha a visita na câmara”, disse a professora idealizadora do projeto, Kelly Gonçalves.

O Criança Faz Política começou com um jornal falado, em que os alunos levantavam notícias sobre Americana e identificavam os problemas da cidade e qual órgão municipal seria o responsável pela solução.

Em seguida foram trabalhados três cargos: prefeito, vereador e secretário de Educação, que mesmo não sendo uma posição eletiva, foi escolhida por sua proximidade com a escola.

As turmas estão divididas em oito partidos e tentarão eleger seus candidatos, que fizeram suas propostas. O encerramento acontece com a visita do prefeito Chico Sardelli (PV).

