Alunos criam aplicativos para amenizar problemas do cotidiano

Foto: Divulgação

Trinta e oito alunos dos cursos técnicos em Informática e Administração da Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente de Americana desenvolveram protótipos de cinco aplicativos com o objetivo de amenizar ou resolver dificuldades do cotidiano. O trabalho foi realizado dentro do projeto “StartApp”, no qual funcionários da multinacional Sage Brasil ministraram um curso de desenvolvimento de aplicativos durante dois meses na escola técnica.

Diretora de Transformação e Negócios na Sage, Beatriz Roveratti disse que o trabalho realizado pelos funcionários foi de forma voluntária. Eles foram preparados pela Junior Achievement, organização mundial que visa o desenvolvimento de jovens para o mercado de trabalho. A própria rede foi quem forneceu o material didático para a Sage Brasil para a aplicação das aulas.

“O programa teve como objetivo o desenvolvimento dos jovens, não foram só os aplicativos. Trabalhamos organização, como elaborar a ideia, desenvolvê-la, como planejar um plano de negócios, o design, até chegar no desenvolvimento em si”, afirmou. No total, 15 funcionários da empresa ministraram o curso entre outubro e novembro do ano passado.

Os alunos estiveram na empresa para apresentação dos aplicativos. O evento contou com a presença de um corpo de jurados que escolheu o projeto que mais se destacou. O vencedor chama-se Lume, voltado a facilitar a comunicação e o desenvolvimento de crianças autistas.

O estudante Daniel de Carvalho Vieira, de 17 anos, faz parte de um grupo de oito alunos que o elaboraram. “Percebemos que crianças com autismo demoram mais para falar e pensamos em desenvolver um instrumento que ajudasse nisso. Hoje qualquer criança está muito ligada à tecnologia, e nesse aplicativo colocamos coisas que ela pode querer comunicar. Tem uma imagem de água, por exemplo, e ela tocaria na imagem quando está com sede, avisando os pais”, explicou.

Ele contou que a ideia agora é partir em busca de empresas que possam financiar o aplicativo para colocá-lo em prática. Foram desenvolvidos ainda outros quatro aplicativos. Um deles é voltado a universitários em busca de moradias. Outro propõe o agendamento de consultas em clínicas e laboratórios. Os outros dois são voltados para relatar ao poder público ocorrências nas vias e para o apoio de alunos com depressão.